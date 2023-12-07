Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска

Мурашко взял на контроль помощь пострадавшим при стрельбе в гимназии Брянска

Глава Минздрава Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в школе Брянска. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

«На месте происшествия в Брянске работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по поручению министра для пострадавших организуют телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник. Координировать оказание помощи будет Федеральный центр медицины катастроф.

Стрельба в брянской гимназии №5 началась в четверг, 7 декабря. Ее устроила восьмиклассница — она пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз. Предварительно, ученица могла стрелять из дробовика.

По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять школьников пострадали. Сейчас врачи борются за жизнь тяжелораненого 14-летнего школьника. Сообщается, что у него прострелено предплечье и колено, он потерял много крови и сейчас находится в реанимации.