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15:46, 7 декабря 2023Наука и техника

Обнаружен древнейший болезнетворный гриб

Nature Communications: обнаружен гриб-паразит возрастом 407 миллионов лет

Фото: Plantsurfer / Wikimedia

Ученые обнаружили самый древний болезнетворный гриб в коллекции окаменелостей Музея естественной истории в Лондоне. Об открытии грибкового патогена растения Potteromyces asteroxylicola возрастом 407 миллионов лет сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Potteromyces был изначально обнаружен в 2015 году в образцах окаменелостей из райниевых чертов — обнажения пород девонского периода в окрестностях шотландской деревни Райни. Это место известно прекрасно сохранившимся сообществом окаменелых растений и животных раннего девона, включая бактерии и грибы.

Ученые обратили внимание на необычную форму репродуктивных структур, известных как конидиеносцы. Кроме того, этот грибок, по всей видимости, поражал древнее растение под названием Asteroxylon mackiei, которое реагировало на паразита образованием куполообразных наростов. Однако исследователи определили, что имеют дело с новым видом, когда был найден второй экземпляр.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых обнаружила останки грибного мицелия возрастом 715-810 миллионов лет, что делает их одними из самых древних окаменелостей такого рода среди известных.

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      Александр Еникеев
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