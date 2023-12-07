Живущий в США российский комик пожаловался на местную колбасу

Живущий в США комик Александр Незлобин: здесь нет вкусной колбасы

Известный российский комик, бывший резидент шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин, живущий в США, рассказал, что в Лос-Анджелесе нет вкусной колбасы. На местные продукты он пожаловался в подкасте STANDUP LA, беседуя с украинским блогером и рэпером Kyivstoner (настоящее имя — Альберт Васильев). Видео доступно на YouTube.

«Колбасы здесь нет, кстати, вкусной», — сказал Незлобин. Его собеседник не согласился с ним и посоветовал комику магазин в пригороде Лос-Анджелеса, где, по его словам, можно купить хорошие колбасные изделия.

Ранее Незлобин раскрыл разницу между доходом юмористов в России и США. Он заявил, что в России начинающие комики зарабатывают больше, чем в Америке.

Незлобин в 2021 году переехал в США. Там он продолжил строить карьеру комика. Он рассказывал, что эмигрировал в эту страну, поскольку всегда считал, что стендап развит на высоком уровне только в США.

