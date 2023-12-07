Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 7 декабря 2023Силовые структуры

Обыски в отделе МВД в Петербурге связаны с азербайджанской мафией

Shot: обыски в отделе МВД в Петербурге связаны с азербайджанской мафией

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Обыски в 59-ом отделе МВД Выборгского района в Петербурге связаны с преступной группировкой, участники которой называли себя азербайджанской мафией. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на источник.

Силовики полагают, что некоторые полицейские покровительствовали группировке.

Ранее стало известно, что специальный отряд быстрого реагирования (СОББ) работает в отделе МВД Выборгского района в Петербурге. Там проходит спецоперация Управления Собственной Безопасности и ГСУ Следственного комитета России по делу о покровительстве этнической группировки.

В 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их. Расследование началось после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала украинского агента за теракт на Байкало-Амурской магистрали. Как он готовил взрыв в Северомуйском тоннеле?

      В России нашли озеро с целебной водой

      В РЖД опровергли утечку данных пассажиров

      Путин рассказал о выходе из кризиса автомобильной отрасли России

      Амурский судозавод получил лицензию на постройку фрегатов

      Решетников признал проблему высокой инфляции в России

      Генпрокуратура России попросила Канаду выдать 98-летнего эсэсовца Гунько

      Обыски в отделе МВД в Петербурге связаны с азербайджанской мафией

      12-летняя россиянка выпала из окна школы

      Раскрыто отношение семьи Брюса Уиллиса к его болезни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости