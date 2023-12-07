Обыски в отделе МВД в Петербурге связаны с азербайджанской мафией

Shot: обыски в отделе МВД в Петербурге связаны с азербайджанской мафией

Обыски в 59-ом отделе МВД Выборгского района в Петербурге связаны с преступной группировкой, участники которой называли себя азербайджанской мафией. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT cо ссылкой на источник.

Силовики полагают, что некоторые полицейские покровительствовали группировке.

Ранее стало известно, что специальный отряд быстрого реагирования (СОББ) работает в отделе МВД Выборгского района в Петербурге. Там проходит спецоперация Управления Собственной Безопасности и ГСУ Следственного комитета России по делу о покровительстве этнической группировки.

В 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их. Расследование началось после того, как глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.