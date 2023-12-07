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14:40, 7 декабря 2023Бывший СССР

Оценена роль прямого вмешательства США в ситуацию на Украине

Политолог Василий Кашин: США стабилизируют ситуацию на Украине в случае кризиса

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В случае глобального внутреннего кризиса США вмешаются и стабилизируют ситуацию на Украине. Так роль Вашингтона оценил в беседе с «Лентой.ру» политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, это связано с тем, что Украина воспринималась и воспринимается Западом как важный геополитический проект, направленный против России.

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«Украина — важный проект для США, и допустить чтобы там все передрались по своему обыкновению американцы попросту не могут. Поэтому когда вся эта ситуация пойдет в разнос, случится прямое вмешательство», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что в самом начале конфликта в Донбассе были противоречия между тогдашним президентом Петром Порошенко и находящимся сейчас в заключении олигархом Игорем Коломойским. Разрешились они при посредничестве посла США Джеффри Пайета, который ранее также урегулировал конфликты между лидерами Евромайдана. При этом эксперт отметил, что американцы очень хорошо себе представляют внутреннюю политику Украины и «никаких иллюзий о качестве людей, с которыми они имеют дело, у них нет».

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      Алевтина Запольская
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