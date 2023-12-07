Пострадавших в брянской гимназии детей доставят спецбортом в Москву

Пострадавших при стрельбе в брянской гимназии детей доставят спецбортом в Москву

Пострадавших в брянской гимназии детей доставят спецбортом в Москву. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое. Их доставят в Российскую детскую клиническую больницу.

Ранее спецборт МЧС России прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.

Ранее сообщалось, что главной целью устроившей стрельбу в Брянске школьницы была ее 13-летняя одноклассница.

Утром 7 декабря восьмиклассница принесла в гимназию отцовский дробовик и нож. Она успела ранить несколько человек, после чего покончила с собой. По предварительной версии, на отчаянный шаг россиянка решилась из-за травли со стороны одноклассников.