Следствие попросило арестовать членов российской банды киллеров

СК просит арестовать членов банды во главе с лидером Павлом Христевым

Следователи ходатайствуют об аресте членов преступной группировки, совершавшей похищения людей и расправы по заказу с конца 1990-х годов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК).

По данным ведомства, бандой руководил Павел Христев. Всего к уголовной ответственности за совершенные преступления привлекаются 16 человек, им уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, в 2004 году участники группировки похитили и избили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу, а с 2000 по 2003 год — совершили четыре похищения с последующей расправой, а также лишили жизни двоих человек на территории Московского региона. Помимо этого, члены банды за период с 2020 по 2023 год напали на предпринимателя, похитив его имущество на общую сумму два миллиона рублей, и подожгли автомобиль другого лица.

Известно, что банду основали в 1998 году. В число ее участников входили бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. Сейчас трое из них находятся в СИЗО.

