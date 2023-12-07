В Сочи созрели плоды мыльного дерева

В сочинском Дендрарии созрели плоды мыльного дерева

В Сочинском парке «Дендрарий» созрели плоды мыльного дерева Сапиндуса Друммонда (Sapindus drummondii). Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка, передает «Интерфакс».

При созревании листья мыльного дерева окрашиваются в насыщенный желтый цвет, они также осыпаются с веток. Сотрудник пресс-службы отметил, что в Мексике плоды растирают и получают мыло для стирки одежды.

«Плоды можно сушить и хранить для последующего использования. Опыты показали, что плоды не пенятся под водой, но мыть руки с ними возможно» — рассказал он, добавив, что из шаровидного черного семени изготавливают бусы, пуговицы и четки. Есть семена и плоды мыльного дерева нельзя — они ядовитые.

Чтобы увидеть мыльное дерево в «Дендрарии», надо пройти в сторону Курортного проспекта, спустившись от фонтана «Мальчик с рыбкой».

Ранее жители Сахалина сняли на видео «танцующую» березовую рощу — множество деревьев с изогнутыми стволами. Ученые объясняют появление подобных «пьяных» берез сильными ветрами, снегопадами и ледяными дождями — из-за них деревья существуют буквально на физиологическом пределе.