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21:22, 7 декабря 2023Мир

В ХАМАС заявили о занижении Израилем числа потерь в секторе Газа

Член политбюро ХАМАС: Израиль занижает данные о своих потерях в секторе Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Израиль занижает данные о своих потерях в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан, передает ТАСС.

«По признанию противника, убито 90 солдат и офицеров», — отметил Хамдан. Однако реальное число во много раз больше, подчеркнул чиновник.

Ранее в Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что потери среди населения сектора Газа с начала операции превысили 15 тысяч человек. В то же время число раненых уже составило более 40 тысяч человек.

5 декабря Минобороны Британии решило запустить наблюдательные полеты над Израилем и Газой. Их задача будет заключаться исключительно в поиске заложников, заявили в правительстве.

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      Юлия Мискевич
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