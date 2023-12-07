В ХАМАС заявили о занижении Израилем числа потерь в секторе Газа

Член политбюро ХАМАС: Израиль занижает данные о своих потерях в секторе Газа

Израиль занижает данные о своих потерях в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан, передает ТАСС.

«По признанию противника, убито 90 солдат и офицеров», — отметил Хамдан. Однако реальное число во много раз больше, подчеркнул чиновник.

Ранее в Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что потери среди населения сектора Газа с начала операции превысили 15 тысяч человек. В то же время число раненых уже составило более 40 тысяч человек.

5 декабря Минобороны Британии решило запустить наблюдательные полеты над Израилем и Газой. Их задача будет заключаться исключительно в поиске заложников, заявили в правительстве.