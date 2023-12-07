Краснодарский Роспотребнадзор сообщил о случаях микоплазменной инфекции

В Краснодарском крае зафиксировали случаи микоплазменной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кубани, пишет РИА Новости.

«Да, регистрируются единичные случаи. Это пневмония, вызванная данной инфекцией», — ответили в пресс-службе на вопрос, были ли зарегистрированы случаи заболевания инфекцией в регионе.

При этом точное число заболевших в Роспотребнадзоре не назвали.

5 декабря Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев микоплазменной инфекции. По данным федеральной службы, в стране фиксируются отдельные случаи заболевания, при этом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности появления более тяжелых форм. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что первый случай обнаружили еще в сентябре.

В свою очередь врач-инфекционист Николай Малышев напомнил, что вакцины от этой инфекции не существует. По его данным, заражение инфекцией часто характеризуется повышением температуры, а также респираторными симптомами, среди которых кашель, насморк и першение в горле.