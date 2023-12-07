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14:08, 7 декабря 2023Россия

В Кремле рассказали о вопросах Путину в обход местных властей

Россияне часто обращаются к Путину прежде, чем к местным властям, сказал Песков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне часто обращаются со своими вопросами к президенту страны Владимиру Путину прежде, чем к местным властям. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в четверг, 7 декабря, ТАСС.

«Действительно, многие граждане предпочитают сразу обращаться, непосредственно выходить на президента», — отметил он.

Ранее были названы самые популярные темы вопросов россиян для предстоящей прямой линии с Владимиром Путиным. Как отмечалось, большая часть из них затрагивает здравоохранение и социальную сферу.

Прямая линия, которая в этот раз совмещена в едином формате с большой пресс-конференцией Путина, пройдет 14 декабря. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Глава государства сам выберет обращения россиян.

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      Игорь Дмитров
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