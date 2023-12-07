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19:48, 7 декабря 2023Спорт

В МОК объяснили претензии WADA к правительству России

В МОК заявили, что не видят противоречий в цитировании претензий WADA к России
СюжетЗимние Олимпийские игры

Фото: Pavel Golovkin / АР

В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) к правительству России. Об этом сообщает РИА Новости.

В МОК заявили, что не видят противоречий в цитировании претензий WADA к российскому правительству в причастности к допинг-программе Игр в Сочи. Отмечается, что этот тезис в 2017 году опровергла комиссия МОК Самуэля Шмида.

5 декабря МОК опубликовал пресс-релиз по итогам олимпийского саммита, в одном из пунктов которого выражается негативная позиция WADA об организации Россией Игр дружбы. В организации заявили, что подобные мероприятия будут организованы тем же российским правительством, которое было замешано в систематической допинговой программе на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года.

В тот же день международные спортивные федерации попросили МОК допустить до Олимпиады в Париже 2024 года нейтральных спортсменов из России, прошедших квалификацию или имеющих возможность отобраться на Игры.

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      Анастасия Борисова
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