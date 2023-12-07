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10:52, 7 декабря 2023Экономика

В России раскрыли главные причины дефицита топлива

FESCO: низкая пропускная способность железных дорог привела к нехватке топлива

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Недостаточный уровень пропускной способности железнодорожных сетей стал одной из главных причин дефицита топлива на Дальнем Востоке. Проблему усугубила оторванность региона от основным мест добычи и производства энергоресурсов, заявил генеральный директор «Топливной компании ФЕСКО» (FESCO входит в структуру) Владислав Савельев. Его слова приводит РБК.

Нехватка топлива привела к резкому росту цен на него. Согласно данным издания «ПортНьюс», с ноября 2022-го по ноябрь 2023 года увеличение стоимости топлива по всем вида в дальневосточных портах составило 50 процентов. За этот период времени топливо IFO 380 подорожало на 65 процентов, VLSFO 0,5 — на 37 процентов, а MGO — на 29 процентов.

Савельев пояснил, что дефицит топлива в дальневосточном регионе «есть и периодически возникал всегда». Дополнительным фактором подобной тенденции стала высокая зависимость Дальнего Востока от изменений на бункерном рынке Юго-Восточной Азии. При этом за последнее время «существенный» поток нефтепродуктов стал идти на экспорт, а не на внутренний рынок. Отгрузки на зарубежные рынки стали более привлекательными для производителей и вертикально интегрированных нефтяных компаний, заключил он.

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Из-за резкого роста цен на автомобильные бензины и дизельное топливо российское правительство 21 сентября ввело ограничения на экспорт этих видов нефтепродуктов. В начале октября из-за возможного переполнения резервуаров для хранения дизельного топлива ограничения на его вывоз существенно ослабили, однако для бензина запрет сохранился. Одновременно правительство ввело заградительную пошлину на экспорт для непроизводителей топлива в размере 50 тысяч рублей за тонну и повысило нормативы обязательных продаж на бирже.

В начале второй половины ноября российские власти отменили запрет на экспорт бензина на фоне стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Необходимость такой меры в Минэнерго тогда также связали с приходом зимы, когда спрос на бензин традиционно падает, и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В этот период важно не допустить разгрузки предприятий и обеспечить высокие уровни производства бензина, уточнили в ведомстве. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак допустил, что в ближайшее время власти отменят и временный запрет на вывоз дизельного топлива.

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