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14:10, 7 декабря 2023Наука и техника

В России рассказали о преимуществах двухместного Су-75

Эксперт Попов: двухместная версия Су-75 позволит выполнять больше боевых задач

Фото: Пресс-служба Президента РФ / Wikimedia

Двухместная версия перспективного однодвигательного легкого тактического самолета (ЛТС), также известного как Су-75 и Checkmate, позволит выполнять больше боевых задач. О преимуществах ЛТС заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал News.ru.

«Два летчика в такой машине нужны будут в том случае, если перед самолетом поставят очень нагруженные задачи. Ведь если будет два пилота, то значительно расширятся возможности, ярко проявится мультизадачность истребителя», — сказал эксперт, комментируя сообщения о запатентованной Объединенной авиастроительной корпорацией системе, позволяющей менять головную часть фюзеляжа Су-75.

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По словам Попова, второй член экипажа сможет отвечать за применение большого количества вооружения, которое будет нести истребитель. Это позволит пилоту сконцентрироваться на управлении самолетом. Он также добавил, что двухместный вариант пригодится для обучения пилотов.

В ноябре в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что Checkmate получил комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57.

В том же месяце военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал, что отличительными чертами Checkmate станут хорошая скорость и маневренность.

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      Даниил Иринин
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