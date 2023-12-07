Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:33, 7 декабря 2023Забота о себе

Врач опроверг распространенный миф о противовирусных препаратах

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что не все противовирусные препараты эффективны. Распространенный миф об их способности ускорить лечение сезонных заболеваний врач опроверг в беседе с «Лентой.ру».

По словам Рябкова, на фармацевтическом рынке России представлено большое количество противовирусных препаратов, однако не все из них имеют научно доказанное действие и не любое можно назначать заболевшим ОРВИ пациентам. Врач объяснил: это связано в том числе с тем, что в большинстве случаев длительность простуды невелика, а при стремительном течении болезни симптомы быстро проходят. В этом случае оценить вклад этих препаратов в эффективность лечения непросто, подчеркнул терапевт.

Материалы по теме:
В России сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли мыться при простуде и когда пора пить антибиотики: врачи развенчивают мифы
В России сезон гриппа и ОРВИ. Можно ли мыться при простуде и когда пора пить антибиотики: врачи развенчивают мифы
30 ноября 2023
В России эпидемия диабета. Им болеют даже подростки и дети. Как уберечь себя от заболевания?
В России эпидемия диабета. Им болеют даже подростки и дети. Как уберечь себя от заболевания?
2 декабря 2023

В то же время терапевт отметил, что часть противовирусных препаратов все же входит в клинические рекомендации по лечению ОРВИ, но их следует применять по медицинским показаниям и строго по назначению лечащего врача.

Ранее пульмонолог Евгений Попов раскрыл россиянам способы избавиться от затяжного кашля. Среди прочего врач рекомендовал увлажнять воздух в помещении для облегчения симптомов заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Российская восьмиклассница пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу. Что известно о трагедии?

      Раскрыта основная причина смертей россиян

      Россиянам рассказали об удвоении объема их накоплений в юанях

      Крупнейшая экономика Европы столкнулась с очередным спадом

      В Британии решили задействовать ВМС для помощи Газе

      В России выросло число попыток незаконно вывезти наличные

      Маршал США напился в самолете и начал домогаться попутчицы

      Сериалу «Слово пацана» предрекли второй сезон

      Прокуратура начала проверку охранной системы после стрельбы в брянской школе

      В Армении выразили надежду на конструктивный диалог с Азербайджаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости