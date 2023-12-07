Знакомые рассказали об устроившей стрельбу в брянской гимназии восьмикласснице

Ученики гимназии назвали странной устроившую стрельбу брянскую восьмиклассницу

Ученики школы охарактеризовали восьмиклассницу, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска. Их слова приводит Telegram-канал Shot.

Гимназисты рассказали, что устроившая стрельбу восьмиклассница была очень странной, не сидела в социальных сетях и почти не общалась с одноклассниками.

Стрельба в брянской гимназии №5 началась в четверг, 7 декабря. Ее устроила восьмиклассница — она пронесла огнестрельное оружие. По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять школьников пострадали.

Сейчас врачи борются за жизнь тяжелораненого 14-летнего школьника. Сообщается, что у него прострелено предплечье и колено, он потерял много крови и находится в реанимации.