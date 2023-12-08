Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:50, 8 декабря 2023Мир

Британия призвала помогать Украине всеми доступными способами

Глава МИД Британии Кэмерон призвал помогать Украине всеми доступными способами
Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал помогать Украине всеми доступными способами. Об этом сообщает РИА Новости.

После переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кэмерон подчеркнул, что ситуация вокруг Украины — «это вызов нашего поколения».

Ранее Кэмерон заявил, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

      В Германии предрекли появление теневого канцлера

      В Китае оценили влияние визита Путина на Ближний Восток на США

      В США рассказали об иллюзиях Израиля насчет сектора Газа

      Путин предложил страховать долгосрочные инвестиционные счета россиян

      Путин оценил динамику отношений России и Ирана

      Британия пообещала оказывать Украине наилучшую военную помощь

      В России предрекли подорожание алкоголя в 2024 году

      Редчайший аллигатор родился в США

      Задумавшим завести запасного партнера людям дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости