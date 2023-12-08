Британия призвала помогать Украине всеми доступными способами

Глава МИД Британии Кэмерон призвал помогать Украине всеми доступными способами

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал помогать Украине всеми доступными способами. Об этом сообщает РИА Новости.

После переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кэмерон подчеркнул, что ситуация вокруг Украины — «это вызов нашего поколения».

Ранее Кэмерон заявил, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и Соединенным Штатам.

7 декабря стало известно, что законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Уточняется, что демократы, выдвинувшие проект, не набрали нужного количества голосов.