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13:06, 8 декабря 2023Из жизни

Пожилая женщина попала в реанимацию из-за ошибки в счете за воду

88-летняя женщина из Италии попала в больницу из-за ошибки в счете за воду

Фото: Jos Speetjens / Unsplash

Пожилая жительница Италии оказалась в больнице из-за счета за воду. Об этом сообщает la Repubblica.

88-летняя Катерина Джовинаццо из коммуны Кампороссо получила счет на 15,3 тысячи евро (более 1,5 миллиона рублей) за пользование водопроводом с августа по октябрь. Увидев сумму, пенсионерка почувствовала себя нехорошо, так как по ее расчетам должна была заплатить всего 55 евро (5,4 тысячи рублей).

Более того, водопроводная компания уже сняла с ее счета половину суммы. После этого у Джовинаццо случился приступ, она попала в реанимацию. Вскоре выяснилось, что в компании перепутали счета пожилой женщины и другого клиента. Водопроводчики заявили, что снятые по ошибке деньги автоматически вернутся на счет.

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Несмотря на то что ситуация прояснилась, Джовинаццо все еще находится в больнице, а родные опасаются за ее жизнь.

Ранее сообщалось, что жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам из-за ошибки. Банкоматы начали выдавать деньги, даже если у клиента было пусто на счету.

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      Никита Савин
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