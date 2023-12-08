Пожилая женщина попала в реанимацию из-за ошибки в счете за воду

88-летняя женщина из Италии попала в больницу из-за ошибки в счете за воду

Пожилая жительница Италии оказалась в больнице из-за счета за воду. Об этом сообщает la Repubblica.

88-летняя Катерина Джовинаццо из коммуны Кампороссо получила счет на 15,3 тысячи евро (более 1,5 миллиона рублей) за пользование водопроводом с августа по октябрь. Увидев сумму, пенсионерка почувствовала себя нехорошо, так как по ее расчетам должна была заплатить всего 55 евро (5,4 тысячи рублей).

Более того, водопроводная компания уже сняла с ее счета половину суммы. После этого у Джовинаццо случился приступ, она попала в реанимацию. Вскоре выяснилось, что в компании перепутали счета пожилой женщины и другого клиента. Водопроводчики заявили, что снятые по ошибке деньги автоматически вернутся на счет.

Несмотря на то что ситуация прояснилась, Джовинаццо все еще находится в больнице, а родные опасаются за ее жизнь.

Ранее сообщалось, что жители Ирландии начали выстраиваться в огромные очереди к банкоматам из-за ошибки. Банкоматы начали выдавать деньги, даже если у клиента было пусто на счету.

