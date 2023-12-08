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18:43, 8 декабря 2023Наука и техника

Созданы самовоспроизводящиеся роботы из ДНК

Science Robotics: созданы самовоспроизводящиеся роботы размером 100 нанометров

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Университета Нью-Йорка в США и Университета Нинбо в Китае создали крошечных роботов из ДНК, которые могут воспроизводить себя. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Robotics.

В качестве источника энергии роботы размером около 100 нанометров используют ультрафиолетовое излучение, чтобы захватывать различные детали и возвращаться в исходную конфигурацию для следующего цикла работы. Они также способны манипулировать различными частями молекулы ДНК, чтобы получить правильную конфигурацию, а затем сшивают их вместе, получая собственную копию.

По словам исследователей, научная работа открывает путь к производству наномасштабных промышленных роботов, которые способны автоматически выполнять циклы одних и тех же задач по обработке и производству наноматериалов с постоянной точностью. Кроме того, такие нанороботы могут использоваться для поиска и уничтожения раковых клеток в кровотоке человека без необходимости хирургического вмешательства или перерабатывать мусор в океане.

Ранее сообщалось, что ученые Университета Тафтса и Гарвардского университета создали крошечных биологических роботов из клеток трахеи человека. Устройства, названные антроботами, могут перемещаться по поверхности других клеток разными способами и стимулировать клеточный рост в месте повреждения нервных тканей.

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      Александр Еникеев
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