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13:11, 8 декабря 2023Силовые структуры

Драка пенсионерки и молодой россиянки в вагоне метро попала на видео

Прокуратура взяла на контроль попавшую на видео драку россиянок в метро

Драка пенсионерки и молодой россиянки в вагоне московского метрополитена попала на видео. Ролик в Telegram-канале публикует столичная прокуратура.

На кадрах видно, как пожилая женщина подходит к сидящей в вагоне девушке и хватает ее, пытаясь выбить из рук смартфон, после чего прижимает соперницу к спинке сиденья. Девушка вырывается, встает и начинает наносить множественные удары кулаком по голове пенсионерки. Расправу вовремя успевают остановить другие пассажиры.

По факту произошедшего началась проверка, которую взяла на контроль столичная прокуратура. 56-летняя пенсионерка в результате конфликта получила телесные повреждения.

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      Владимир Седов
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