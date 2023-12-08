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Драка пенсионерки и молодой россиянки в вагоне метро попала на видео
Прокуратура взяла на контроль попавшую на видео драку россиянок в метро
Драка пенсионерки и молодой россиянки в вагоне московского метрополитена попала на видео. Ролик в Telegram-канале публикует столичная прокуратура.
На кадрах видно, как пожилая женщина подходит к сидящей в вагоне девушке и хватает ее, пытаясь выбить из рук смартфон, после чего прижимает соперницу к спинке сиденья. Девушка вырывается, встает и начинает наносить множественные удары кулаком по голове пенсионерки. Расправу вовремя успевают остановить другие пассажиры.
По факту произошедшего началась проверка, которую взяла на контроль столичная прокуратура. 56-летняя пенсионерка в результате конфликта получила телесные повреждения.