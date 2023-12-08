Российские военные поразили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении

МО: танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении

Российские танкисты уничтожили артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник — всего в 5 километрах», — подчеркнули в ведомстве.

Как объяснили в МО, командир наблюдает за попаданиями в цели. Таким образом, «Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ». После выполнения боевой задачи экипаж покинул огневую позицию, уточнили в военном ведомстве России.

Помимо этого, в Минобороны отметили, что танкисты практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. При этом военные успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

В ноябре военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что главная проблема ВСУ на фронте заключается в том, что у них недостаточно оружия и снарядов. По его словам, это вынуждает Киев перераспределять силы.

Также ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли до двух рот живой силы в ходе боевых действий на купянском направлении. Кроме того, украинские войска потеряли два БТР М113, боевую бронированную машину «Козак», один пикап, один пункт боепитания.