Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:33, 8 декабря 2023Россия

Российские военные поразили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении

МО: танкисты ЗВО уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Российские танкисты уничтожили артиллерийские позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи танков Т-80БВМ получают координаты и открывают огонь. В тепловизор видно, на каком расстоянии находится противник — всего в 5 километрах», — подчеркнули в ведомстве.

Как объяснили в МО, командир наблюдает за попаданиями в цели. Таким образом, «Т-80БВМ сровнял с землей позиции артиллеристов и наблюдательный пункт ВСУ». После выполнения боевой задачи экипаж покинул огневую позицию, уточнили в военном ведомстве России.

Помимо этого, в Минобороны отметили, что танкисты практикуют стрельбу с закрытых и открытых огневых позиций. При этом военные успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости.

В ноябре военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что главная проблема ВСУ на фронте заключается в том, что у них недостаточно оружия и снарядов. По его словам, это вынуждает Киев перераспределять силы.

Также ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли до двух рот живой силы в ходе боевых действий на купянском направлении. Кроме того, украинские войска потеряли два БТР М113, боевую бронированную машину «Козак», один пикап, один пункт боепитания.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

      Стало известно о подготовке нового дела против сына Байдена

      ФАС предложила запретить компаниям устанавливать завышенные цены на товары

      Блогерша пришла домой к новому знакомому и попала на «адское свидание»

      Медсестра хосписа рассказал об удивившем ее случае на работе

      Украинский пленный рассказал об уничтожении всего своего взвода

      Кандидат в президенты США раскрыл план против России

      Российские военные поразили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении

      Болгария решила передать Украине неисправные ЗРК

      В Германии заявили о возможности Венгрии повлиять на оказание помощи ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости