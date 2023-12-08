Главы МИД ЕС захотели обговорить возможность выделения военной помощи Украине

Главы МИД ЕС обговорят вопросы, связанные с выделением 5 млрд евро Украине

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) на заседании 11 декабря обговорят вопросы, связанные с выделением 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2024-м. Об этом сообщил высокопоставленный европейский представитель, пишет РИА Новости.

Он отметил, что тема затрагивается в рамках отсутствия консенсуса по 20 миллиардам евро на ближайшие четыре года. Уже существуют предложения по оказанию помощи Украине в дальнейшем, однако, например, пока восьмой транш в 500 миллионов евро еще не одобрен.

Помимо этого, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель предложил выделить 5 миллиардов евро на 2024 год — такая идея окажется на повестке дня во время предстоящего заседания, назначенного на понедельник, 11 декабря.

В то же время высокопоставленный европейский представитель добавил, что вопрос выделения 20 миллиардов евро на четыре года все еще остается важной темой. При этом разные страны придерживаются разных подходов к военной помощи Украине, из-за чего сейчас в ЕС сохраняются разногласия.

В начале декабря стало известно, что ЕС не способен восполнить и тем более заменить военную поддержку ВСУ от США. При этом они будут продолжать оказывать помощь Украине по мере возможностей.

В свою очередь, Германия сейчас стремится сократить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для военной помощи Украине. Литва также уже высказывается за уменьшение объемов помощи Украине.

При этом в конце ноября глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС предоставили Украине около 27 миллиардов евро военной помощи, но должны сделать еще больше. Помимо этого, он отметил, что в Брюсселе все еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на помощь Украине на предстоящие четыре года.