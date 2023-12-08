Комментатор UFC обвинил Макгрегора в применении допинга

Комментатор UFC Джо Роган обвинил Конора Макгрегора в применении допинга

Американский актер, стендапер и комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган в эфире своего подкаста обвинил бывшего чемпиона промоушена Конора Макгрегора в применении допинга.

Американец отметил, что на 100 процентов уверен в использовании ирландским бойцом ММА запрещенных веществ для восстановления после травмы ноги. «Это был единственный путь, от такого никогда не восстанавливаются сами», — заявил Роган, отметив, что поддерживает применение допинга в подобных ситуациях.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. 5 декабря американский боец MMA Майкл Чендлер заявил, что обязательно подерется с ирландцем. Он подчеркнул, что поединок пройдет в 2024 году, но место его проведения неизвестно.

