Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы
Президент России Владимир Путин не обсуждал с зарубежными коллегами свое решение идти на грядущие выборы главы государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, говорил ли Путин об этой теме с кем-то из иностранных лидеров во время недавних многочисленных контактов.
8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.
Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.