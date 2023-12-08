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15:05, 8 декабря 2023Россия

Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы

Песков: Путин не обсуждал с зарубежными лидерами свое участие в выборах

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не обсуждал с зарубежными коллегами свое решение идти на грядущие выборы главы государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, говорил ли Путин об этой теме с кем-то из иностранных лидеров во время недавних многочисленных контактов.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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      Никита Абрамов
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