Кремль ответил на вопрос о разговоре Путина с другими лидерами про выборы

Песков: Путин не обсуждал с зарубежными лидерами свое участие в выборах

Президент России Владимир Путин не обсуждал с зарубежными коллегами свое решение идти на грядущие выборы главы государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, говорил ли Путин об этой теме с кем-то из иностранных лидеров во время недавних многочисленных контактов.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.