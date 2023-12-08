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14:25, 8 декабря 2023Россия

Матвиенко прокомментировала выдвижение Путина на выборы

Матвиенко: заявление о выдвижении Путин сделал, исходя из интересов страны

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Президент России Владимир Путин сделал заявление о выдвижении на выборы президента исходя из интересов страны и ее жителей. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

«Наш Президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений. И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан», — пояснила она.

По ее словам, Путин сделал это заявление, в первую очередь опираясь на запрос россиян, учитывая волю и настрой граждан.

Ранее ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. По данным корреспондента РИА Новости, глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

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