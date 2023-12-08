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16:46, 8 декабря 2023Спорт

Олимпийский чемпион из России рассказал о предложении выступать за Казахстан

Чемпион ОИ по боксу Тищенко рассказал о предложении выступать за Казахстан

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко рассказал о предложении выступать за Казахстан на профессиональном уровне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россиянин рассказал о соотечественниках, которые боксируют за Армению. «И вот мне говорили, что если не за Армению, то можно попробовать выступать за Казахстан. Но я выступаю за Россию. Слава богу, представлю Россию во время чемпионского боя», — заявил Тищенко.

Боксер 9 декабря в Дубае встретится с немцем Леоном Хартом. На кону будет стоить вакантный пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории до 101,6 килограмма.

Тищенко завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 килограмма. Он также является чемпионом мира в этом весе.

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      Алексей Гусев
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