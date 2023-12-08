В США рассказали об иллюзиях Израиля насчет сектора Газа

Блинкен рассказал о разнице между намерениями Израиля насчет Газы и реальностью

Существует разница между намерениями Израиля по защите гражданских в секторе Газа и реальностью. Об этом рассказал журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, пишет РИА Новости.

«Остается разница между намерениями по защите гражданских и тем, что происходит "на земле"», — уточнил Блинкен.

Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чиновники США разработали стратегию по передаче контроля над сектором Газа после завершения конфликта обновленной Палестинской национальной администрации.

Как указали журналисты, с середины октября сотрудники Госдепартамента США, Белого дома и представители заинтересованных стран излагали части стратегии в многочисленных документах и ​​на межведомственных встречах.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин ранее заявил, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа.