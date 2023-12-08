Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:03, 8 декабря 2023Мир

В Германии отметили важную деталь визита Путина на Ближний Восток

Бизнесмен Дотком: поездка Путина в ОАЭ говорит о падении гегемонии Запада
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Russian Presidency / Kremlin Pool / Global Look Press

Поездка президента России Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

«Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх», — отметил немецкий предприниматель.

Владимир Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд в среду, 6 декабря. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. При встрече они поздоровались, пожав с большого размаха друг другу руки.

Рукопожатия двух политиков не первый год популярны в интернете. В частности, во время саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в 2018 году Путин эффектно пожал руку крон-принцу в зале пленарного заседания.

Помимо этого, позже стало известно, что на всем протяжении перелета из России в ОАЭ борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35С.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом отказался гарантировать Украине дальнейшую помощь. Когда у США закончатся средства для ВСУ?

      Джефф Безос тайно купил еще четыре особняка

      В Германии отметили важную деталь визита Путина на Ближний Восток

      Девушка снялась в телешоу и разочаровала родителей парня

      Британская ведущая показала неприличный жест в прямом эфире

      В России ответили на вопрос о способном помочь Украине американском оружии

      Россиянка описала попутчиков в поезде Таиланда словами «только едят или спят»

      Самолет экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей

      Сексолог дала советы по выбору эротического подарка на Новый год

      В Польше заявили о рывке России в технологической гонке с Западом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости