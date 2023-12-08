В Германии отметили важную деталь визита Путина на Ближний Восток

Бизнесмен Дотком: поездка Путина в ОАЭ говорит о падении гегемонии Запада

Поездка президента России Владимира Путина на Ближний Восток свидетельствует о падении гегемонии Запада. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

«Достаточно посмотреть, как Путина встретили в ОАЭ и Саудовской Аравии во время его визита на Ближний Восток, чтобы понять, что нефтедоллар ушел в историю и что многополярный порядок берет верх», — отметил немецкий предприниматель.

Владимир Путин посетил Абу-Даби и Эр-Рияд в среду, 6 декабря. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. При встрече они поздоровались, пожав с большого размаха друг другу руки.

Рукопожатия двух политиков не первый год популярны в интернете. В частности, во время саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе в 2018 году Путин эффектно пожал руку крон-принцу в зале пленарного заседания.

Помимо этого, позже стало известно, что на всем протяжении перелета из России в ОАЭ борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35С.