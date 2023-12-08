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09:49, 8 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыта причина отключения рамок металлоискателя в брянской школе

Металлоискатели в брянской гимназии были отключены на время установки гирлянд
СюжетСтрельба в школе

Фото: СК РФ / РИА Новости

Стало известно, почему в брянской школе в день стрельбы, 7 декабря, не работали рамки металлоискателя. Об этом в пятницу, 8 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, их отключили, поскольку в этот день в учебном заведении собирались повесить гирлянды и не хотели нештатного срабатывания. Обычно, по словам сотрудников школы, рамки работают. За две недели до трагедии в школу приходили сотрудники Росгвардии, которые проводили инструктаж по действиям в нештатных ситуациях.

7 декабря восьмиклассница принесла с собой тубус, в котором было спрятано отцовское ружье — гладкоствольный помповый «Бекас-3». Девочка достала его и начала стрелять по одноклассникам. Она успела ранить шесть человек (для одной девочки ранения стали летальными), а потом выстрелила в себя.

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      Владимир Седов
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