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14:32, 8 декабря 2023Спорт

Русский Халк установил новый мировой рекорд

Российский силач Агаджанян первым в мире надул две грелки, удерживая штангу
Сергей Агаджанян

Сергей Агаджанян. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рекордсмен мира по силовому экстриму Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новое достижение. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин удерживал на плечах штангу весом 210 килограммов почти минуту, при этом надув до разрыва две медицинские грелки. Прежде никому в мире не удавалось этого сделать.

По словам сильнейшего человека России 2022 года Давида Шамея, идея рекорда была разработана тренером Агаджаняна Михаилом Паллером. «Нагрузка действительно сравнима с древнегреческой мифологией, когда могучий титан держал на плечах небесный свод. При этом из-за большого веса диафрагма спортсмена буквально вдавливалась, не давая атлету нормально дышать, а ему еще приходилось надувать медицинские грелки», — подчеркнул Шамей.

В августе прошлого года российский силач Руслан Пустовой установил мировой рекорд, отбуксировав железнодорожный состав. Спортсмен протащил вагоны общим весом 120 тонн на расстояние 8 метров и 6 сантиметров.

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      Алексей Гусев
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