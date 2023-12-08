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15:47, 8 декабря 2023Экономика

Сотрудники одного из крупнейших нефтетрейдеров обогатились на энергокризисе

Bloomberg: топ-менеджеры Trafigura получили почти по $5 млн в виде дивидендов

Фото: Reuters

Топ-менеджеры одного из крупнейших в мире частных нефтетрейдеров — Trafigura — получили почти по 5 миллионов долларов в виде годовых дивидендов. Это стало возможным благодаря росту прибыли по итогам очередного финансового года, завершившегося в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты отчетности компании.

Суммарная выручка трейдерской компании за 12 месяцев увеличилась на пять процентов в сравнении с результатом предыдущего финансового года и достигла уровня в 7,4 миллиарда долларов. Наращивание произошло во многом благодаря эффективной работе ее энергетических подразделений и высоким биржевым ценам на энергоресурсы. В целом увеличение прибыли было вызвано состоянием общей неопределенности на мировом сырьевом рынке, пришли к выводу аналитики.

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Благодаря этим факторам руководству трейдерской компании удалось выплатить годовые дивиденды своим топ-менеджерам на общую сумму в размере 5,9 миллиарда долларов. В Trafigura подобные выплаты распределяются между 1200 ведущими сотрудниками и руководителями подразделений. По итогам завершившегося финансового года суммарный размер дивидендов превысил предыдущий показатель более чем в три раза.

При этом руководство Trafigura извлекло значительную выгоду не только на фоне наращивания общей прибыли. Ранее агентство Bloomberg сообщило о резком росте стоимости акций компании на 188 процентов по итогам завершившегося финансового года. Подобной динамике способствовали в том числе резкие колебания цен на энергоносители и рекордная чистая прибыль нефтетрейдера в размере 5,5 миллиарда долларов с октября 2022 года по март 2023 года (плюс 108 процентов к уровню того же периода 2021-2022 годов).

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      Анатолий Акулов
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