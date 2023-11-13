Один из крупнейших нефтетрейдеров нажился на энергетической неопределенности

Bloomberg: стоимость акций трейдера Trafigura выросла на 188% к концу сентября

Стоимость акций одного из крупнейших нефтетрейдеров — компании Trafigura — выросла на 188 процентов по итогам последнего финансового года, завершившегося в конце сентября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что вышеуказанные данные являются предварительными. Окончательные результаты завершившегося финансового года руководство независимого трейдера нефти и нефтепродуктов планирует огласить в «ближайшие недели». Однако с большой долей вероятности итоговые результаты окажутся положительными. Так, резкие колебания цен на энергоносители привели к рекордной чистой прибыли компании в размере 5,5 миллиарда долларов с октября 2022-го по март 2023-го. Показатель вырос на 108 процентов в сравнении с тем же периодом 2021-2022 годов.

Эксперты связали резкий прирост стоимости акций Trafigura с рядом факторов, включая состояние общей неопределенности на мировом энергетическом рынке и сохраняющиеся риски сбоев поставок сырья на фоне продолжающихся в мире войн. Основную выгоду от этого получат ведущие менеджеры и сотрудники компании. Это обусловлено схемой начисления премий. Топ-менеджеры Trafigura имеют долю в компании через привилегированные акции холдинговой компании Trafigura Beheer. Каждый год руководство выкупает часть ценных бумаг у своих сотрудников, как правило, на сумму, эквивалентную увеличению стоимости пакета акций каждого работника за предыдущий финансовый год.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что несколько западных банков и трейдеров, включая Citigroup и Trafigura Group, стали более активно заключать новые сделки по российским металлам ради извлечения дополнительной «солидной» прибыли. Наращиванию деловых контактов в этой сфере способствует отсутствие каких-либо санкционных ограничений на торговлю российскими металлами со стороны правительств западных стран.