Тарасова оценила решение допустить россиян на Олимпийские игры-2024

Тарасова положительно оценила решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры-2024. Ее слова приводит «Чемпионат».

Тарасова положительно оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК). «Все равно какие-то сдвиги есть. Это какое-то решение в нашу пользу. А дальше еще есть время, есть люди, которые могут договариваться по этому поводу, мне кажется, что и на уровне высоких наших служб не 11 человек поедут», — заявила она.

Тренер отметила, что позднее МОК может принять другие решения. «Будем надеяться на лучшее. У МОК есть возможность доказать нам, что они очень хорошая и правильная организация», — подчеркнула Тарасова.

8 декабря стало известно о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Отмечалось, что они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.