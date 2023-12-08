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10:22, 8 декабря 2023Россия

Учитель рассказал о спасении раненых при стрельбе в гимназии Брянска

Учитель рассказал об оказании помощи раненым при стрельбе в гимназии Брянска

Фото: СК РФ / РИА Новости

Учитель физкультуры, который находился в гимназии Брянска в момент стрельбы, рассказал о спасении раненых. Его слова приводит РЕН ТВ.

«На четвертом этаже увидел мальчика раненого. Он истекал кровью, я усадил его на пол, сказал зажать раны, ждать помощи. Сам побежал в кабинет, куда Офеля Эдуардовна [учитель биологии] звала. Там все произошло», — рассказал мужчина.

По его словам, в школе на всех этажах были установлены камеры, благодаря которым оценку безопасности учреждения смогут дать правоохранители.

Стрельба в брянской гимназии №5 произошла в четверг, 7 декабря. Ее устроила восьмиклассница — она пронесла огнестрельное оружие в здание образовательного учреждения. По последним данным, в результате стрельбы двух человек, в числе которых стрелявшая девочка, не смогли спасти врачи. Еще пять человек пострадали.

В сети появились кадры момента стрельбы в гимназии. На видеозаписи слышен звук выстрела, после которого начинается паника. Ученики кричат и бегают по классу с криками: «Ключ!» — они хотят закрыться в помещении изнутри.

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      Анастасия Шейкина
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