Неудачную попытку ОПЕК+ поддержать цены на нефть объяснили действиями США

Bloomberg: визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ не помог ценам на нефть

Министерская встреча ОПЕК+ в Вене 30 ноября, на которой определялась позиция объединения по сокращению добычи нефти в следующем году, закончилась неудачей. В результате в целом позиции коалиции на нефтяных рынках выглядят все более шаткими, говорится в материале Bloomberg.

Трейдеры посчитали, что заявленных обещаний по сокращению недостаточно и нет гарантий, что они будут выполняться на фоне всех противоречий. Заявления влиятельных чиновников Саудовской Аравии и России, а также срочный визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби не помогли ценам на нефть. Только за последнюю неделю котировки рухнули примерно на десять процентов.

Главным фактором, который сводит на нет усилия ОПЕК+, стали действия американских нефтяников, которые продолжают увеличивать добычу нефти. Уже в сентябре они поставили абсолютный месячный рекорд по добыче для всех стран.

Впрочем, аналитики напоминают, что новые ограничения вступят в силу только в январе, а иногда рынку требуется время, чтобы оценить изменения. Однако за последнюю неделю давление на нефтяные котировки усилилось, и поводов для изменения тенденции не наблюдается.

В материале отмечается, что вступление в ОПЕК+ Бразилии, которая увеличивает добычу, не изменило настроения. Дело в том, что для страны не предусмотрены квоты, а сама она объясняет такое решение попыткой ускорить отказ от ископаемого топлива.

Citigroup ожидает, что до конца года ОПЕК+ соберет еще одно экстренное совещание. Вместе с тем есть опасность, что если оно не приведет к успеху, то объединение может начать разрушаться. Вместе с тем Даг Кинг, главный инвестиционный директор Merchant Commodity Fund, не исключает, что ОПЕК+ может пойти в обратном направлении, то есть резко увеличить добычу и обрушить цены, чтобы ударить по американским нефтяникам.