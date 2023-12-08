В России заявили о новом способе вывести зависшие рупии

Силуанов: Россия проработает создание новой расчетной единицы для стран БРИКС

Россия в качестве председателя БРИКС проработает создание новой расчетной единицы. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

По словам главы Минфина, цифровой финансовый актив, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС, поможет решить вопросы конвертации валют. О новом способе расчетов между странами — участницами объединения Силуанов рассказал, отвечая на вопрос о зависших рупиях.

«Если китайский юань конвертируемый и расчеты в китайских юанях абсолютно такие же, как в других конвертируемых валютах, то в индийских рупиях есть проблема. Наши индийские партнеры говорят — давайте мы вам лучше не заплатим, а вы вкладывайтесь этими деньгами в нашу экономику», — пояснил министр.

Российские нефтяники уже нашли необычный способ вывести зависшие рупии. По словам аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, компании выводят валюту, полученную за экспорт, с помощью криптовалют. Средства выводят из Индии через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) через покупку стейблкоинов (криптовалют, стоимость которых привязана к реальным активам, в частности к доллару — прим. «Ленты.ру»).

По мнению бывшего главы банков «Открытие» и «ВТБ 24», а также министра финансов в 1997-1999 годах Михаила Задорнова, накопившиеся в индийских банках рупии, которые Россия получила за поставки энергоресурсов, повлияли на ослабление рубля. Вывести средства в этой валюте из Индии нельзя из-за особенностей валютного регулирования. Индия хотела бы, чтобы накопленные рупии вкладывали в местные производства или облигации, а Москва пыталась добиться особого подхода к себе для вывода средств.