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15:36, 8 декабря 2023Россия

В Кремле заявили о де-факто начавшейся предвыборной кампании Путина

Песков заявил, что предвыборная кампания Путина де-факто началась

Фото: Sergei Savostyanov / Reuters

Предвыборная кампания президента России Владимира Путина де-факто уже началась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что де-юре кампания не стартовала, так как Путин еще не зарегистрировался в качестве кандидата в президенты.

Ранее герой Донецкой народной республики (ДНР), спикер парламента региона Артем Жога после церемонии вручения звезд Героям России попросил Путина принять участие в выборах президента. Глава государства ответил ему, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, а затем объявил о своем выдвижении в качестве кандидата.

Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Даты проведения голосования утвердила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

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      Константин Лысяков
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