В Минобороны назвали число захваченных в плен за неделю бойцов ВСУ

Минобороны заявило, что за неделю захвачены в плен 12 бойцов ВСУ

За неделю российские войска захватили 12 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число плененных бойцов противника назвал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подробности о том, где и при каких обстоятельствах были захвачены украинские военные, в российском оборонном ведомстве не привели.

В октябре глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что многие бойцы ВСУ сами сдаются в плен. По словам министра, украинские военные принимают это решение, так как осознают бессмысленность попыток прорвать нашу оборону.

