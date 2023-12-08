В Общественной палате указали на ответственность семьи после стрельбы в Брянске

Член ОП Тхостов заявил о безответственности семей после стрельбы в Брянске

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор лицея № 369 Константин Тхостов высказался после стрельбы в школе в Брянске и заявил, что в первую очередь встает вопрос ответственности семьи и взрослых в целом. Его слова приводит «Царьград».

По его словам, школа — место, где формируется личность ребенка, и каким он станет во многом зависит от того, насколько его судьба не безразлична взрослым. «Давайте откровенно: ни одна рамка не остановит преступника, даже если она будет работать, и ни один охранник не остановит его, если есть твердый злой умысел», — выразил мнение он.

Тхостов задался вопросом, зачем в Брянске в квартире, где проживают дети, держать дробовик, даже при условии хранения оружия по всем правилам. «Хотим мы этого или нет, вес, к сожалению, лежит в плоскости нашей взрослой безответственности», — отметил он, добавив, что в первую очередь играет роль безответственность семьи.

Директор лицея подчеркнул, что родители, отпуская детей в школу, часто не интересуются, в чем они уходят и что лежит у них в портфелях.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось. По одной из версий, на отчаянный шаг россиянка решилась из-за травли со стороны одноклассников.

Против отца устроившей стрельбу в школе Брянска восьмиклассницы возбудили дело по статье 224 («Небрежное хранение оружия») УК РФ.

