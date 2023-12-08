В США построят каток имени Овечкина

В США построят каток имени хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» и его капитан Александр Овечкин, а также Monumental Sports and Entertainment Foundation проведут благотворительный аукцион. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На торгах будут представлены вещи с празднования заброшенной Овечкиным 802-й шайбы в НХЛ, благодаря которой форвард опередил Горди Хоу и стал вторым в списке лучших снайперов НХЛ.

Отмечается, что вырученные средства пойдут на строительство катка для игры в уличный хоккей с мячом, которую назовут в честь игрока. Она будет расположена в Вирджинии, Мэриленде или Вашингтоне.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.