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18:20, 8 декабря 2023Мир

Захарова прокомментировала ситуацию на границе Венесуэлы и Гайаны

Захарова: Россия призывает стороны воздержаться от боевых действий

Фото: Gaby Oraa / Bloomberg / Getty Images

Москва призывает Венесуэлу и Гайану воздержаться от действий, которые способны разбалансировать ситуацию из-за региона Эссекибо. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Внимательно следим за ситуацией вокруг района Эссекибо, в том числе с учетом состоявшегося 3 декабря в Венесуэле консультативного референдума относительно статуса данной территории и предпринимаемых по его итогам правовых шагов», — рассказала дипломат.

Захарова отметила, что в нынешней ситуации приоритетным является снижение напряженности и укрепление доверия в отношениях между Каракасом и Джорджтауном. Россия призывает стороны воздерживаться от действий, которые способны кому-либо нанести ущерб.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро во время заседания федерального совета правительства показал карту с включенным в состав страны регионом Эссекибо, который де-факто является территорией соседней Гайаны. Новый 24-й штат Венесуэлы обозначен как «Гайана-Эссекибо». По заверениям Мадуро, карту планируется распространять в учебных заведениях страны.

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      Максим Габриелян
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