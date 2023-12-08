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17:30, 8 декабря 2023Россия

Записавшего привет из Мексики депутата обвинили в «кидке» копавших окопы рабочих

Рабочие потребовали у курского депутата вернуть деньги за вырытые окопы

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Курской области рабочие потребовали у депутата областной думы Максима Васильева вернуть деньги за возведение оборонительных сооружений. Об этом сообщает сетевое издание «Курские известия».

По словам рабочих, речь идет о невыплате зарплаты местным жителям, которые «работали на окопах» в приграничном с Украиной Кореневском районе области. «Восемь человек из бравады, которых, так скажем — будем говорить своими словами, — кинули», — объяснила ситуацию депутат из поселка Иванино Елена Белозерова, к которой обратился один из мужчин. Она призвали Васильева выплатить причитающиеся жителям области деньги.

Сам Васильев пояснил, что рабочие не выполнили возложенную на них задачу. Он также заявил, что расчет со строителями должна произвести не названная им организация, которая якобы не справилась с заказом.

Васильев получил всероссийскую известность в начале 2023 года, когда он записал видеопривет из Мексики, чем вызвал критику со стороны главы региона Романа Старовойта. Позднее он извинился за свой поступок и записал еще одно видеообращение, сделанное в зоне проведения специальной военной операции.

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      Алан Босиков
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