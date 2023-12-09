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12:57, 9 декабря 2023Спорт

Бразильский футболист оценил игру в мороз в России

Бразильский футболист «Урала» Итало заявил, что тяжело дышал в матче РПЛ в мороз

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бразильский защитник екатеринбургского «Урала» Итало оценил игру в морозную погоду в России. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что ему были непривычны условия встречи 18-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива», так как ему было тяжело дышать и контролировать свое тело. Он подчеркнул, что не согревается водкой, так как не употребляет алкоголь. «На Урале у нас еще холоднее, поэтому потихоньку привыкаю в русским морозам», — добавил Итало.

Встреча между «Локомотивом» и «Уралом» прошла в Москве 8 декабря и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Контрольный замер температуры на стадионе «РЖД Арена» за час до начала матча показал 12 градусов мороза.

Итало перешел в «Урал» 7 июля 2023 года на правах аренды из португальского клуба «Санта-Клара». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 с правом выкупа. До этого он выступал за бразильские команды.

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      Анастасия Борисова
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