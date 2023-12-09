Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:53, 9 декабря 2023Наука и техника

Опасения США из-за больших потерь американской техники в зоне СВО объяснили

Военный эксперт Кнутов: США преподносят американскую технику лучше, чем она есть
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Большие потери американской техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) говорят о том, что боевые характеристики машин намного хуже, чем об этом ранее заявлял Пентагон. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, с чем связаны опасения США из-за многочисленных потерь американского вооружения в зоне СВО.

По мнению Кнутова, США преподносят американскую технику лучше, чем она есть на самом деле. Он напомнил, что ранее Вашингтон заявлял, что танки Abrams непробиваемы ни одним снарядом противника.

«Они сумели убедить в этом многие страны, и за счет этого американский военно-промышленный комплекс долго занимает по объему продаж первое место. Когда эта техника, пусть даже более ранних поколений, оказалась в зоне специальной военной операции, выяснилось, что боевые характеристики, о которых так много говорил Пентагон, на самом деле на несколько порядков ниже», — заявил он.

Также, по словам эксперта, в зоне СВО горят американские боевые машины пехоты Bradley, а американские реактивные системы залпового огня HIMARS эффективно сбиваются российскими военными.

От многого другого России также удалось защититься достаточно простыми способами

Юрий Кнутоввоенный эксперт, директор Музея войск ПВО

«Американцы переживают, чтобы Abrams не оказались на передовой, чтобы они не горели, как Bradley и немецкие Leopard. Иначе это будет мощнейший удар по американскому военно-промышленному комплексу. Поэтому сейчас они обсуждают с Украиной вопрос о передаче не только тех видов вооружения, которые идут регулярно, но и поставку не только самолетов F-16, но и самолетов других стран. Это также делается для того, чтобы не был нанесен удар по престижу американского ВПК», — объяснил Кнутов.

По мнению военного эксперта, американцы хотят сократить количество видов вооружения, которые идут на Украину, так как они теряют свою репутацию из-за неспособности противостоять не только российскому, но и советскому оружию.

Материалы по теме:
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow: какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
Leopard, Миг-29 и Storm Shadow:какое оружие хочет использовать Украина во время контрнаступления?
13 июня 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя. Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
Беспилотники стали грозным оружием на поле боя.Как в России готовят операторов дронов-убийц для участия в СВО?
8 сентября 2023

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что в США обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. По информации медиа, в стране усилились противодействия относительно предоставления дополнительной военной помощи Украине. Это связано с тем, что союзник потерял слишком много военной техники, отправленной Западом.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Если мир устанет, нас оставят умирать» Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      Шольц пообещал поддерживать Украину годами

      Стало известно об уклонении ВСУ от стрелковых боев в районе Артемовска

      Названы сроки достижения углеродной нейтральности в России

      В Великобритании предупредили о возможной вспышке заболеваний сальмонеллой

      Захарова удивилась визиту генсека НАТО на конференцию ООН по климату

      Путин созвонился с президентом Египта

      Опасения США из-за больших потерь американской техники в зоне СВО объяснили

      В США заявили о «неожиданной помощи» России от Байдена

      Российский пловец-рекордсмен отказался от выступления на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости