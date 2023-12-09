Опасения США из-за больших потерь американской техники в зоне СВО объяснили

Военный эксперт Кнутов: США преподносят американскую технику лучше, чем она есть

Большие потери американской техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) говорят о том, что боевые характеристики машин намного хуже, чем об этом ранее заявлял Пентагон. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, с чем связаны опасения США из-за многочисленных потерь американского вооружения в зоне СВО.

По мнению Кнутова, США преподносят американскую технику лучше, чем она есть на самом деле. Он напомнил, что ранее Вашингтон заявлял, что танки Abrams непробиваемы ни одним снарядом противника.

«Они сумели убедить в этом многие страны, и за счет этого американский военно-промышленный комплекс долго занимает по объему продаж первое место. Когда эта техника, пусть даже более ранних поколений, оказалась в зоне специальной военной операции, выяснилось, что боевые характеристики, о которых так много говорил Пентагон, на самом деле на несколько порядков ниже», — заявил он.

Также, по словам эксперта, в зоне СВО горят американские боевые машины пехоты Bradley, а американские реактивные системы залпового огня HIMARS эффективно сбиваются российскими военными.

От многого другого России также удалось защититься достаточно простыми способами Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

«Американцы переживают, чтобы Abrams не оказались на передовой, чтобы они не горели, как Bradley и немецкие Leopard. Иначе это будет мощнейший удар по американскому военно-промышленному комплексу. Поэтому сейчас они обсуждают с Украиной вопрос о передаче не только тех видов вооружения, которые идут регулярно, но и поставку не только самолетов F-16, но и самолетов других стран. Это также делается для того, чтобы не был нанесен удар по престижу американского ВПК», — объяснил Кнутов.

По мнению военного эксперта, американцы хотят сократить количество видов вооружения, которые идут на Украину, так как они теряют свою репутацию из-за неспособности противостоять не только российскому, но и советскому оружию.

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что в США обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. По информации медиа, в стране усилились противодействия относительно предоставления дополнительной военной помощи Украине. Это связано с тем, что союзник потерял слишком много военной техники, отправленной Западом.