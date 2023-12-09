В России напомнили Шольцу об истинной причине прекращения поставок газа в Европу

Сенатор Карасин: в прекращении поставок российского газа в Европу виноват Запад

В прекращении поставок российского раза в страны Европы виноват сам Запад, напомнил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, обвинившего Россию в прекращении снабжения Европы энергией и выросших ценах на энергоносители.

«Господин Шольц перекладывает с больной головы на здоровую. Потому что на самом деле в прекращении поставок газа в Европу, в том числе в Германию, виноват Запад, его спецслужбы и их провокационные действия в отношении наших компаний, наших газопроводов и так далее. Он пытается сам себя оправдать», — заявил Карасин.

Ранее Олаф Шольц заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше. Также канцлер ФРГ подчеркнул, что именно Россия прекратила снабжение Европы энергией.

В сентябре 2022 года стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках.

Позднее выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы.