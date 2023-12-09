Противник российского спорта оценил решение МОК по допуску страны к Олимпиаде

Биатлониста Самуэльссона разочаровало решение МОК допустить Россию к ОИ-2024

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия спортсменов из РФ в международных соревнованиях, оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Олимпийским играм (ОИ) 2024 года в Париже. Его слова приводит SVT.

«Я не удивлен, но разочарован», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что нарушение олимпийского мира должно нести за собой последствия. По мнению биатлониста, спорт тоже должен взять на себя ответственность за санкции против России.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.