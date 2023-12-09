Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак М
3:0
2-й тайм
live
Крылья Советов
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Кристал Пэлас
0:0
1-й тайм
live
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Верона
Сегодня
17:00 (Мск)
Лацио
Италия - Серия А|15-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
18:00 (Мск)
Борнмут
Англия - Премьер-лига|16-й тур
Зенит
Сегодня
19:45 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
15:01, 9 декабря 2023Спорт

Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

Тренер гимнастов Родионенко выступила против условий МОК по допуску России к ОИ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила против условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Олимпийским играм (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист заявила, что на таких условиях российские спортсмены не поедут на соревнования. «Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях», — подчеркнула она.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Если мир устанет, нас оставят умирать» Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      Adidas и Reebok вернулись в Россию под новым брендом

      В Закарпатье военные ворвались в оздоровительный комплекс

      Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе

      Названы самые дорогие и дешевые города мира

      Стало известно о состоянии эвакуированных из Брянска после стрельбы подростков

      Главу охраны брянской школы арестовали

      Стало известно о танковом обстреле ВСУ Брянской области

      При сносе памятника Щорсу в Киеве коню отпилили три копыта

      Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости