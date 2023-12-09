Тренер сборной России по гимнастике выступила против условий МОК

Тренер гимнастов Родионенко выступила против условий МОК по допуску России к ОИ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила против условий Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску страны к Олимпийским играм (ОИ) 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист заявила, что на таких условиях российские спортсмены не поедут на соревнования. «Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях», — подчеркнула она.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом до Игр не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.