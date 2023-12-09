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16:54, 9 декабря 2023Спорт

В России отреагировали на недопуск легкоатлетов на Олимпиаду-2024

Глава ВФЛА Иванов заявил, что не удивлен недопуску World Athletics россиян на ОИ

Фото: Unsplash

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов отреагировал на то, что Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустила россиян на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Иванов заявил, что не удивлен решением, так как совет World Athletics продлил отстранение спортсменов из России еще до условий Международного олимпийского комитета (МОК). Он выразил сожаление в связи с этим.

При этом глава ВФЛА подчеркнул, что ассоциация утвердила состав рабочей группы, которая будет заниматься условиями и критериями возвращения российских легкоатлетов на международные соревнования, в том числе и на Олимпийские игры.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. При этом глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты пропустят ОИ.

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      Анастасия Борисова
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