В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов из-за «российского» флага

В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов, перепутав флаги России и Словакии

В Эстонии полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, пишет РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

Как уточнило издание, мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета появились на рождественском рынке на Ратушной площади Таллина. Местная полиция решила с ними побеседовать, так как подобная символика запрещена в Эстонии. «Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России», — подчеркнули журналисты.

На флаге Словакии три полосы. Цвета расположены так же, как на российском флаге — сверху вниз белый, синий и красный. При этом на символе Словакии есть государственный герб страны. Убедившиеся в этом полицейские отпустили туристов.

В ноябре эстонские пограничники выписали штраф в 400 евро водителю из России из-за георгиевской ленты. В сентябре в Таллине полиция оштрафовала мужчину за наклейку «Я — русский» на стекле автомобиля.