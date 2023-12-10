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13:44, 10 декабря 2023Силовые структуры

МВД раскрыло личность погибшего при взрыве под Рязанью силовика

Росгвардеец Ситников умер в результате взрыва на полигоне в Рязанской области
СюжетВзрывы в Рязанской области

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В результате взрыва на полигоне Дубровичи в Рязанской области умер 39-летний сотрудник Росгвардии Алексей Ситников. Об этом сообщает МВД.

«На 40-м году жизни трагически погиб подполковник полиции Алексей Ситников», — раскрыло министерство личность погибшего силовика. Другие подробности гибели МВД не приводило.

«Был честным, мужественным офицером, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях», — говорится в некрологе подполковника.

7 декабря стало известно, что в результате взрыва на полигоне Дубровичи в Рязанской области двое сотрудников Росгвардии получили ранения, а один росгвардеец лишился жизни.

До этого сообщалось, что во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошел самопроизвольный взрыв устройства.

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      Олег Давыдов
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